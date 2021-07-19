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  3. İzmit'te feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İzmit'te feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit'te bir otomobil fabrikasında meydana gelen feci olayda, üzerine metal malzemeler devrilen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İzmit'te feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit'ten tüyler ürperten bir iş kazası haberi geldi. Yaşanan kazada 62 yaşındaki bir işçi canından oldu.

İş kazaları can almaya devam ediyor. İşyerlerinde işin yürütülmesi esnasında meydana gelen aksaklıklar veya hataların yanı sıra önlemlerin yeterince alınmaması sonucunda, işçiler yaralanıyor, sakat kalıyor hatta canından oluyor. Bu nedenlerle sık sık uyarılar ve denetimler yapılmasına rağmen ihmaller zinciri işçilerin canına mal oluyor. Sık sık gündeme gelen iş kazalarında çok sayıda işçi hayata gözlerini yumuyor. Geride gözlü yaşlı aileler bırakan olaylarda, can kayıplarının önüne geçilebilmesinin tek yolu ise iş güvenliğine dair gerekli tüm önlemlerin alınmasına bağlı.

İzmitte feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

MAKİNE BAKIM İŞLERİNİ YÜRÜTÜYORDU

Kocaeli İzmit  ilçesi Alikahya bölgesinde kurulu  bulunan Hyundai fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 62 yaşındaki Güney Koreli J.Y Kim hayatını kaybetti. Uzun yıllardan bu yana makine bakım işleriyle uğraşan 62 yaşındaki J.Y. Kim, iddialara göre; çalıştığı esnada üzerine metal malzemelerin düşmesi sonucu yaralandı.

İzmitte feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

J.Y. Kim ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acl sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki ilk müdaheleyi yaptıktan sonra yaralı işçi özel bir hastaneye kaldırıldı. J.Y. Kim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. J.Y. Kim'in cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Güney Kore'nin Seul kentine gönderilecek.

İzmitte feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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