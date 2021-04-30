İzmit’te havaların ısınmasıyla artan sivrisinekle mücadele sürüyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere tüm mahallelerde, çocuk parklarında ve bahçe alanlarında ilaçlama yapıyor. İzmit Belediyesi çevreye ve insanlara karşı duyarlı ilaçlarla kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve foseptik çukurları başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Mesul Müdürü Hüsamettin Ayyıldız, "Sivrisinekler bütün su yüzeylerinde ve su alanlarında ürer. Bu sebeple İzmit Belediyesi olarak 102 mahallede ve 58 kilometrekarelik bir alanda sivrisinekleri kaynağında yok etmek için larva mücadelesi yürütüyoruz. Ancak mücadele sadece larvadan ibaret değil. Canlılarla ilgili mücadeleyi entegre vektörümüz kapsamında değerlendirmek işin en doğru tarafı. Bunun içerisinde fiziksel, kültürel ve kimyasal mücadele var. Bunlar da dönem dönem değerlendirilerek uygulanıyor. Şu an muhtelif bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekipler kendi içerisinde karasinek ve sivrisineğin yanı sıra vatandaşlardan gelen kapalı alan ilaçlama taleplerine karşı da merkezde ve kırsalda kapsamlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ MAKİNELER KULLANILIYOR

Önemli olanın insan, çevre ve sucul habitat açısından ürünlerin değerlendirilmesi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bu ürünlerin hedef haşereye karşı etkili olmasının yanı sıra insana ve çevreye karşı duyarlı ve dost olmasıdır. Buna büyük önem veriyoruz. Çünkü bir iş yaparken doğal dengeyi bozmadan başka bir popülasyonun ciddi anlamda ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın tamamını da yüksek teknolojili makinelerle farklı metotlarla hayata geçiyoruz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI