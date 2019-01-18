İzmit’te kaldırım işgaline izin yok

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal edenlere izin vermiyor.

İzmit Belediyesi yetkilileri kaldırımları işgal ederek yayaların geçişlerine engel olan esnaflar hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi. Yetkililer, "Kaldırımların yayaların kullandığı ortak kullanım alanları olduğunu unutmayalım. Kaldırım işgalleri yüzünden yayalar, özellikle yoğunluk yaşanan caddelerde rahat bir şekilde yürüyemiyorlar. 2018 yılı içinde bin 481 esnaf kaldırımları işgal ettikleri için uyarılarak kaldırım işgali önlenmiş oldu. Bu konuda esnafımızı sürekli uyarıyoruz. Esnafların çoğu uyarıları dikkate alıyor. Uyarıları dikkate almayıp yayaların geçişlerini engelleyen esnaflar hakkında da yasal işlem yapıyoruz" dedi. İzmit Zabıtası, kaldırımlara araçlarını park eden 437 sürücü hakkında da cezai işlemde bulundu.

Kaynak: İHA