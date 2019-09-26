İzmit’te koro başvuruları başlıyor

İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Koroları için başvurular başlıyor.

İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Koroları çalışmalarına başlıyor. Eğitmen Erbil Aydın şefliğinde çalışmalarına başlayacak olan Türk Sanat Müziği Korosu için son başvurular 9 Ekim Çarşamba saat 18.00'de sona erecek. Vatandaşların birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği korolara ücretsiz olarak katılabileceklerini duyuran İzmit Belediyesi, kayıt işlemlerinin Yunus Emre Nikah Salonu Kültür Merkezinde yaptırabileceklerini açıkladı.

Kaynak: İHA