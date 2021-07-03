İzmit'te mide bulandıran olay: 12 yaşındaki öz kızının çıplak fotoğraflarını çeken baba beraat etti! 'Suçu işlediği sabit değil'

İzmit'te banyo yapan 12 yaşındaki kızı banyo yaparken ve uyurken çıplak fotoğraflarını çektiği öne sürülen 39 yaşındaki H.Ö., kızına karşı cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olmadığından beraat etti.

Geçyiğimiz yılın ağustos ayında meydana gelen olayda, annesi T.K. banyo yaptırdığı sırada 12 yaşındaki L.E.Ö.'nün ‘Baba çekme’ diye bağırması üzerine arkasını dönen anne T.K., eşi H.Ö.'yü elinde telefonla banyonun kapısında gördü.

'KIYAFETLERİMİ ÇIKARIP TELEFONUN IŞIĞIYLA BAKIYOR'

Olayın ardından kızı ile birlikte polise giden T.K., eşi H.Ö.'nün kızının çıplak fotoğraflarını çektiğini ve olaydan 10 gün önce kendisine vurduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine L.E.Ö.'nün çocuk izleme merkezinde ifadesi alındı. L.E.Ö. ifadesinde, banyo yaptığı sırada babasının elinde cep telefonu ile gelerek çıplak resmini çektiğini ve zaman zaman gece uyuduğu sırada yanına gelerek kıyafetlerini çıkardığı ve cep telefonu ışığıyla vücuduna baktığını söyledi.

TELEFONUNDA ÇOCUK PORNOGRAFİLERİ BULUNDU

Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Ö.'nün cep telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, 20’si kızı L.E.Ö.'ye ait olduğu değerlendirilen ve farklı çocukların da görüldüğü toplam 687 adet pornografik fotoğraf ve 4 cinsel içerikli video bulundu.

BAŞKA KADINLARLA UYGUNSUZ 118 VİDEO

Diğerlerinden ayrılan 20 fotoğraftaki çocuğun, L.E.Ö. olduğu uzmanlar tarafından ispatlanamadı. Ayrıca H.Ö.'nün telefonunda eşinden başka kadınlarla uygunsuz görüntülerinin olduğu 118 video bulundu.

H.Ö. hakkında Kocaeli 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürerken T.K., H.Ö.’den boşandı.

KIZINA İSTİSMARDAN BERAAT

Tutuksuz yargılanan H.Ö., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, H.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.Ö.'nün öz kızı L.E.Ö.'ye karşı cinsel istismar suçunu işlediği sabit olmadığından bu suçtan beraatına karar verdi.

MÜSTEHCENLİKTEN 5 YIL CEZA

H.Ö.'nün cep telefonunda ele geçirilen çocuk pornografisi görüntüleri nedeniyle 'Müstehcenlik' suçunun işlendiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, bu suçtan 5 yıl hapis ve 83 gün karşılığı bin 660 TL adli para cezasına hükmetti.

T.K.'nin darp edildiği yönündeki şikayetini de değerlendiren mahkeme heyeti, H.Ö.ye bu suçtan da 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezası verdi.

Sanığın adli sicil kaydının olmaması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşturması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.