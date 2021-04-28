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İzmit’te tam kapanma nedeniyle pazarların günleri değişti

İzmit'te Cuma günleri kurulan pazarlar, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre alınan yeni kısıtlama kararları sebebiyle bu hafta 29 Nisan 2021 Perşembe günü kurulacak.

İzmit’te tam kapanma nedeniyle pazarların günleri değişti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına İzmit'teki bazı pazarların günlerinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikler sonrası İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bir duyuru yayınladı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, 30 Nisan 2021 Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sebebiyle Cuma günleri kurulan Ayazma Kapalı Pazarı, Plajyolu Kapalı Pazarı, Gültepe Pazarı, Akmeşe Pazarı ve Yuvam Pazarı 29 Nisan Perşembe günü kurulacak. Pazarlar akşam 18.30'a kadar açık olacak.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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