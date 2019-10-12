İzmit’ten gelerek Mardinli kadınlara el sanatı öğretiyor

Kocaeli İzmit'ten gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Deri Kırk Yama Sanatçısı Yasemin Akbulut, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Lider Kadın Derneği'nde 10 kursiyer kadına deri kırk yama çanta yapım tekniklerini öğretiyor.

Unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatları arasında bulunan sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı Deri Kırk Yama Sanatçısı Yasemin Akbulut ve Lider Kadın Derneği girişimleriyle Kızıltepe'de yaşatılacak. İzmit'ten gelen Akbulut, dernekte açılan kursta 10 kadına deri kırk yama çanta yapım tekniklerini öğretiyor. Kısa sürede birbirinden güzel el emeği göz nuru çantalar üreten kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunmak istiyor.

"Bu gibi çalışmaları yaygınlaştırmak istiyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Yasemin Akbulut, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deri kırk yama kültür sanatçısıyım. Burada hanımlara deriden kırk yama tekniğiyle çantalar yaptırıyoruz. Malzemelerimizi deri konfeksiyonlarında artık olan bazı maddeleri temin ederek renkleri birbirine uydurarak güzel ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Çantalar, takılar ve ev aksesuarları gibi çalışmalar yapıyoruz. 10 tane kadın kursiyerimiz var. Hepsi farklı çalışmalar yapıyor. Burada çıkan ürünlerin görücüye çıkıp satılmasını istiyoruz. Bu gibi çalışmaların daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Emine Türker ise "Hocamız İzmit'ten geldi bize çanta yapımını öğretiyor. Kırk yama çantalarını yapıyoruz. Bu çantaların dikimlerini öğreniyoruz. Malzemelerimiz de derinden oluyor. Oldukça hoş vakit geçiriyoruz. Kendimizi biraz daha geliştirip ekonomik olarak ailemize destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Derneğin kadınlara iyi olanaklar sağladığını anlatan kursiyer Birgül Oral, "Ben burada biçki dikiş hocalığı yapıyorum. Kadın kursiyerlerle birlikte deri çanta yapıyorum. Hoca bize kırk yama çanta yöntemini gösteriyor. Lider Kadın Derneği'ne gelen kadınlarımız yaptıkları el sanatları sayesinde para da kazanıyor. El sanatları dalında da kendimizi geliştiriyoruz. Lider Kadın Derneği hem çocuklarımız için hem de kadınlarımız için çok güzel bir dernek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA