İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İznik beyazlara büründü

İznik beyazlara büründü

İlçede kar ve sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İznik beyazlara büründü

Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.

İlçede kar ve sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Karla birlikte yoğun sis ilçenin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sürerken, köy yollarının şimdilik ulaşıma açık olduğu belirtildi.

İznik beyazlara büründü

İznik beyazlara büründü

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.