İznik gölü sahili temizlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri İznik gölü sahilini temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İznik ilçesinde Boyalıca sahilini temizledi. 7 kişilik ekip, dalgaların sahile attığı kamış ve diğer pislikleri topladı. Gölden çıkartılan atıklar poşet torbalarla arabalara yüklenip imha edilmek üzere götürüldü. Bilhassa cam ve plastik şişe, karton ve kutu, tahta ve yosun atıklarına rastlanırken, vatandaşların gölü daha temiz tutmaları istendi.

Kaynak: İHA