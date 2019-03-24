BURSA (AA) - İznik Gölü yakınındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün Çakırca Mahallesi kesimindeki sazlıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA