İznik Gölü'nde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, su bisikletinin su almaya başlaması üzerine gölde mahsur kalan 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 5 kişi su bisikletiyle dolaşmak için İznik Gölü'ne açıldı.Bisikletin su almaya başlaması üzerine batma tehlikesi geçiren ve...

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, su bisikletinin su almaya başlaması üzerine gölde mahsur kalan 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, 5 kişi su bisikletiyle dolaşmak için İznik Gölü'ne açıldı. Bisikletin su almaya başlaması üzerine batma tehlikesi geçiren ve gölde mahsur kalan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, vatandaşları bulundukları yerden alarak kıyıya çıkardı. Kaynak: AA



