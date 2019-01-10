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İznikli çiftçilerden domuz avı

Boyalıca Mahallesi'ndeki avcılar tarafından 180 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu.

İznikli çiftçilerden domuz avı

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler domuz sürek avına çıktı.

Boyalıca Mahallesi'ndeki avcılar tarafından 180 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu. 8 avcı Boyalıca Kayalıdere mevkiinde gördükleri domuzu Karamürsel Çiflik köye kadar köpeklerle kovaladı. Tarım alanlarına zarar veren domuz, 15 kilometre uzaklıkta 4 saatlik kovalamacadan sonra vuruldu.

Kaynak: İHA

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