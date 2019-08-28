İznik'te araç yangını BURSA (AA) - İznik ilçesinde seyir haliyken yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Davut Burhan idaresindeki 77 AU 295 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Olayı fark eden sürücünün yol kenarına park ettiği araçtaki yangın,...

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BURSA (AA) - İznik ilçesinde seyir haliyken yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Davut Burhan idaresindeki 77 AU 295 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olayı fark eden sürücünün yol kenarına park ettiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA



