İznik'te hırsızlık

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanelerdeki televizyonlar çalındı.

Alınan bilgiye göre Orhaniye Mahallesinde 4 kahvehaneye giren hırsızlar 3 televizyon ile bir miktar para çaldı.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.





Kaynak: AA