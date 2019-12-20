İznik'te hırsızlık
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanelerdeki televizyonlar çalındı.Alınan bilgiye göre Orhaniye Mahallesinde 4 kahvehaneye giren hırsızlar 3 televizyon ile bir miktar para çaldı.Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanelerdeki televizyonlar çalındı.
Alınan bilgiye göre Orhaniye Mahallesinde 4 kahvehaneye giren hırsızlar 3 televizyon ile bir miktar para çaldı.
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.
Kaynak: AA
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