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İznik'te hırsızlık

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanelerdeki televizyonlar çalındı.Alınan bilgiye göre Orhaniye Mahallesinde 4 kahvehaneye giren hırsızlar 3 televizyon ile bir miktar para çaldı.Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.

İznik'te hırsızlık

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanelerdeki televizyonlar çalındı.

Alınan bilgiye göre Orhaniye Mahallesinde 4 kahvehaneye giren hırsızlar 3 televizyon ile bir miktar para çaldı.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.


Kaynak: AA




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