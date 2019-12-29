İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
İznik'te dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Candarlı, Elmalı ve Hacıosman köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilçede yaşayanlar karın keyfini çıkarmak için hafta sonu yüksek kesimlere akın etti. Karda koşup oynayan çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT