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  3. İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

İznik'te dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Candarlı, Elmalı ve Hacıosman köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilçede yaşayanlar karın keyfini çıkarmak için hafta sonu yüksek kesimlere akın etti. Karda koşup oynayan çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Kaynak: İHA




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