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  3. İznik'te keşfedilen 1500 yıllık oda mezarından çıkan mesaj şok etti

İznik'te keşfedilen 1500 yıllık oda mezarından çıkan mesaj şok etti

Unesco'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te 1500 yıllık oda mezarları keşfedildi. 8 kişiye ait insan kemiklerinin bulunduğu mezar odalarında yazan mesaj duygulandırdı.

İznik'te keşfedilen 1500 yıllık oda mezarından çıkan mesaj şok etti

Bursa'nın İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlâk edildi. Hisardere yolu üzerinde bulunan bu zeytinlikte bir yıla yakın devam eden çalışma sonrası Terrakota'dan yapılan özel mezar odaları ortaya çıktı. Birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemikler bulundu.

1500 YILLIK KİTABEDE YAZAN MESAJ DUYGULANDIRDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, "Biz bu kitabeyi Prof. Dr. Boris Dreyer'e çözdürdük. 5 yüzyıla ait mezar taşı. Bunun üzerinde de bir kadının hem 48 yaşında ölen kocası, hem de 14 yaşında olan oğlu için bir mezar yaptırdığını anlıyoruz. Üzerinde ise "Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens'in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir. Ama kim onu yok ederse kıyamet günü Allah'a hesap verecektir" yazmaktadır" dedi.

İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bu bölgeden çıkan eserler ile ilgili, "Kazı çalışmalarımız Müze Müdürlüğü başkanlığında ve 9 Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in danışmanlığında yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında bugüne kadar 3 lahit ile birlikte çeşitli çapkı mezarlar ve oda mezar örnekleri ortaya çıkarılmıştır" açıklamalarında bulundu.

İznik'te keşfedilen 1500 yıllık oda mezarından çıkan mesaj şok etti

İznik'te keşfedilen 1500 yıllık oda mezarından çıkan mesaj şok etti

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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