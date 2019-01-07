İznik’te “kültür” hamlesi

Bursa'nın İznik Belediyesi tarafından inşa edilen Gençlik ve Kültür Merkezi, ilçede kültürel faaliyetlerin yeni adresi oldu.

İznik Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gençlik ve Kültür Merkezi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Merkez, konferans ve seminerlerden eğitim programları ve turnuvalara kadar vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlıyor. İlçenin ilk kültür merkezi olan tesis 7'den 70'e vatandaşların uğrak noktası oluyor. İçerisinde kütüphane, kurs merkezi, nikâh salonu, meclis salonu, toplantı salonu, satranç salonu ve konferans salonu ile idarî ofislerin bulunduğu binanın iç tefrişatı İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın teşebbüsüyle Spor Toto tarafından hibe edildi.

1200 metre kare kapalı alanda bulunan Kültür Merkezi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Osman Sargın, "Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapılacak tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlerle gençlerimiz ufkunu açacak. Kültür Merkezi ilçemizdeki birçok sosyal faaliyete de destek sağlıyor. Bünyesinde kütüphane, kurs merkezi, nikâh salonu, meclis salonu, toplantı salonu, satranç salonu ve konferans salonu ile idarî ofislerin bulunduğu binanın iç tefrişatını girişimlerimiz ile Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden hibe olarak aldık.Ben buradan da kendilerine teşekkür ediyorum.İznikliler her şeyin en güzeline, en iyisine lâyıktır" dedi.

Kaynak: İHA