İznik'te otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı BURSA (AA) - İznik ilçesinde bir aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Ahmet Sevimli idaresindeki 16 FBN 58 plakalı araç, Elmalı ile Sansarak köyleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Araçta bulunan Nuran Sevimli'nin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri...

A+ A-