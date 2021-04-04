İznik’te tarihe saygısızlık, Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü

Her tarafı tarih kokan Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surların bilinçsiz ve sorumsuz kişilerin ilân-ı aşk tahtasına döndürerek tarihimizi yok etmelerini görenleri üzüntüden kahrediyor.

Koruma altına alınmayan ve özelliklede gençlerin bilinçsiz bir şekilde tarihi kalıntıların üzerlerini yazılar yazarak tahrip etmesi görenleri üzüntüye sevk ediyor.

"TAM BİR SORUMSUZLUK TARİHİMİZİ YOK OLUYOR"

Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihî surlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesinde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Surlardaki yazıları görenler, bu duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA