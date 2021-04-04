Mısır'da 18 kral 4 kraliçe mumyası müzeye taşındıAlman polisi alzheimer hastası Türk'ü vurduDarbe imalı bildiriye bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki! "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"Kısıtlamada evrak almak için Anadolu Yakası’na geçen sürücüye pahalıya mal olduEce Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik sorusuna yanıt!MSÜ sınav yorumları 2021 | MSÜ sınavı zor muydu, kolay mı 2021?EFT mağdurlarına müjdeli haber, Hesaplardan İzinsiz EFT’den banka sorumlu olacakArap dünyası ve ABD'den yolsuzlukla suçlanan Kral Abdullah'a destekOyuncu olma hayali ile İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İznik’te tarihe saygısızlık, Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü

İznik’te tarihe saygısızlık, Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar bilinçsiz bir şekilde yazılar yazılarak tarihimizi yok edercesine ilân-ı aşk tahtasına döndürdüler.

İznik’te tarihe saygısızlık, Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü

Her tarafı tarih kokan Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surların bilinçsiz ve sorumsuz kişilerin  ilân-ı aşk tahtasına döndürerek tarihimizi yok etmelerini görenleri üzüntüden kahrediyor.

Koruma altına alınmayan ve özelliklede gençlerin bilinçsiz bir şekilde tarihi kalıntıların üzerlerini yazılar yazarak tahrip etmesi görenleri üzüntüye sevk ediyor.

12.jpg

"TAM BİR SORUMSUZLUK TARİHİMİZİ YOK OLUYOR"

Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihî surlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesinde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Surlardaki yazıları görenler, bu duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT