İznik'te "tarım" toplantısı

BURSA (AA) - İznik Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Grubunca istişare toplantısı düzenlendi.

İlçede bir tatil köyünün sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bitkisel Şube Müdürü Ömer Doğan, İznik Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, Meclis Başkanı Hüseyin Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Sema Sarğın Hatipoğlu, 4. Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Tarım Temsilcisi Mehmet Yıldız ile meslek grubunun diğer üyeleri katıldı.

Toplantıda zirai ilaç, hayvancılık, kalkınma kooperatifleri ve tarım sektörünün sorunları ile çözüm önerileri ele alındı.

Zirai ilaç ve gübre bayilerinin mevzuattan kaynaklanan sıkıntılarına değinen Aygül, kamera takibinin kapalı devre sistemle bir ay öncesi ve bir ay sonrasını kapsayacak şekilde kaydının tutulabileceğini, mevzuatın getirdiği diğer yükümlülüklerle ilgili bakanlık nezdinde çalışmalarının devam ettiğini, yeni düzenleme yapılması halinde İznikli çiftçilere bilgi verileceğini söyledi.

Grup üyelerinin sıkıntılarını aktardığı toplantıda ayrıca Zeytin Yasası ile ilgili düzenleme konusunda destek istendi.

Kaynak: AA