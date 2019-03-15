İzol: "Cami saldırısında Armegeddon yapılanması var"

Güneydoğu'nun önemli kanaat önderlerinden olan Ramazan İzol, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısını kınadı.

Olayı Diyarbakır'da bulunduğu sırada öğrenen Güneydoğu'nun önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, Yeni Zelanda'da alçakça, haince yaşanan saldırıdan dolayı tüm İslam alemine baş sağlığı dileyerek tüm İslam alemini birlik ve beraberliğe davet etti. İzol, "Öncelikle bu alçakça haince saldırıyı kınıyorum.Tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Yeni Zelanda'daki saldırının arkasında haçlıların izlerini görmek olağan. Haçlıların izleri bu saldırıda çok daha net ortaya çıkıyor saldırıyı yapan teröristin Armegeddon'dan ilham aldığı açıkça ortada manifestosunda haçlılara sempati doyduğunu haçlılara özendiğini gösteren açıklamalar var geçtiğimiz birkaç yıl önce FETÖ'nün haçlılarla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlamanızı istiyorum. Hatırlayınız FETÖ denilen vatan haini zamanında haçlılar bize zarar vermezler biz yerimizde durduğumuz müddetçe bize karışmazlar bize zarar vermezler biz rahat ve emin bir şekilde yerlerimizde durabiliriz. FETÖ münafığı daha beter demek istemişti ama haçlıların biz yerimizde durduğumuz müddetçe bize zarar vermeyeceğini ifade etmişti. Yeni Zelanda saldırısını yapan teröristin açıklamasına baktığımız zaman sizler topraklarınızda olduğunuz müddetçe haçlılar size zarar vermeyecektir FETÖ ile aynı açıklama ve aynı söylem mevcuttur ikisinin de haçlılara ve Armageddon'a hizmet ettikleri açıkça ortadadır" dedi.

'İslam alemi uyanık olmalıdır'

İslam alemine çağrıda bulunan İzol, şöyle devam etti:

'Tüm İslam alemine şunu söylemek istiyorum yakında Armageddon tarafından kurulacak radikal Hristiyan gurubu radikal Hristiyan silaha yatkın gençlerden oluşacaktır. Bununla birlikte yeniden dinlerin saldırısını başlatmaya çalışacaklar. Bu konuda tüm İslam alemini uyanık olması gerekiyor. Buradan bir kere daha tüm İslam alemine birlik ve beraberlik çağrısı yapıyorum insana ve İslam'a hizmet etme konusunda çağrı yapıyorum. Bu saldırı Armageddon tarafından kurulacak olan genç radikal Hristiyan grubunun bir başlangıcıdır."

Kaynak: İHA