İzol: "Sağlanan destek Türkiye’de girişimci sayısını artıracak"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayici, girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyarlık bütüncül destek sağlanacağını açıklamasına ilişkin, sağlanan desteğin Türkiye'de girişimci sayısını artıracağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek.

Türkiye'nin kalkınması adına atılacak adımların ve sağlanan destek paketleri ile birlikte Türkiye'de girişimci sayısının artacağını belirten İzol, "2019 yılında iş dünyasına sağlanan 5.6 milyarlık destek ile birlikte girişimci sayısının artacağını düşünüyorum. Sağlanan bu destek ile birlikte Türkiye'nin yerli üretim kapasitesi de artarak, dış pazarda yerimizi sağlamlaştıracağız. Üretim ve yatırım odaklı çalışmalarımızı 2019 yılında da sürdürerek, devletimizin sağladığı teşvik paketlerinin olumlu sonuçlar vermesi adına yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA