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İzomorf ne demek, TDK'ya göre İzomorf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İzomorf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İzomorf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İzomorf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İzomorf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İzomorf ne demek, TDK'ya göre İzomorf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzomorf ne demek? İzomorf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izomorf kelimesi. Peki izomorf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izomorf nedir, izomorf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İZOMORF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzomorf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İzomorf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre izomorf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş biçim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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