İzoterm ne demek, TDK'ya göre İzoterm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzoterm ne demek? İzoterm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izoterm kelimesi. Peki izoterm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izoterm nedir, izoterm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZOTERM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzoterm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzoterm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre izoterm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş sıcak



İZOTERM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- izoterm eğrisi

