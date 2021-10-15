İZSU duyurdu! İZSU su kesintisi 15 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 15 EKİM 2021
|URLA
|TORASAN
|15.10.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SELÇUK
|ATATÜRK, İSA BEY
|15.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|carşı merkezi
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK, BAYIRLI, ÇAMLICA, BOZDAĞ
|15.10.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GÖLCÜK , BAYIRLI , ÇAMLICA VE BOZDAĞ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|ULUS, KEMAL ATATÜRK
|14.10.2021 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MENDERES
|TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK, DEVELİ
|14.10.2021 saat 21:20 ile 15.10.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 14 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Kuyulara enerji sağlayan Gediz-EDAŞ enerji nakil hatları arızalıdır. Kesinti nedeniyle kuyular devre dışı olup enerji verilinceye kadar su kesintisi yaşanacaktır.
|KINIK
|FATİH, TÜRKCEDİT, AŞAĞI, YENİ, YUKARI
|14.10.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE FATİH MAHALLESİ TÜRKCEDİT MAHALLESİ YENİ MAHALLE VE YUKARI MAHALLELER GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|BORNOVA
|EVKA 3
|15.10.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|127/1 SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|BERGAMA
|GAZİOSMANPAŞA
|15.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISIMINDA 2 SAAT (09:30-11:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.