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İZSU su kesintisi 1 Ksım 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 1 Ksım 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 1 KASIM 2021

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BAYRAKLIALPASLAN01.11.2021 saat 09:55 ile 16:55 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.Şebeke Yenileme/Döşeme1620/8 SOKAK SOKAK İÇİ ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI İÇİN SADECE 1620/8 ETKİLENİYOR
GÜZELBAHÇEYELKİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA01.11.2021 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2133 sok girişi vana kapalı
KARŞIYAKACUMHURİYET01.11.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası6642 SOKAK NO:82 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . ALİM DAĞHAN X 6717 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
ÖDEMİŞÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE, HAMAM, GÜNEY, ÇAYIR01.11.2021 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.DiğerÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE, HAMAMKÖY GÜNEY VE ÇAYIR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUKŞİRİNCE01.11.2021 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıŞİRİNCE MAH TAMAMI KESİNTİ
TORBALIPANCAR, KAZIM KARABEKİR01.11.2021 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerGEDİZ EDAŞ ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR
TORBALIARSLANLAR, TAŞKESİK01.11.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.DiğerGEDİZ EDAŞ BAKIM ONARIM ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR
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