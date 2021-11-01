İZSU su kesintisi 1 Ksım 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 1 KASIM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ALPASLAN
|01.11.2021 saat 09:55 ile 16:55 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|1620/8 SOKAK SOKAK İÇİ ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI İÇİN SADECE 1620/8 ETKİLENİYOR
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA
|01.11.2021 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2133 sok girişi vana kapalı
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET
|01.11.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6642 SOKAK NO:82 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . ALİM DAĞHAN X 6717 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|ÖDEMİŞ
|ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE, HAMAM, GÜNEY, ÇAYIR
|01.11.2021 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE, HAMAMKÖY GÜNEY VE ÇAYIR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ŞİRİNCE
|01.11.2021 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞİRİNCE MAH TAMAMI KESİNTİ
|TORBALI
|PANCAR, KAZIM KARABEKİR
|01.11.2021 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR
|TORBALI
|ARSLANLAR, TAŞKESİK
|01.11.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ BAKIM ONARIM ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR