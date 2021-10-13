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İZSU su kesintisi 13 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 13 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 13 EKİM 2021

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BALÇOVAÇETİN EMEÇ13.10.2021 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGEDİZ-EDAŞ kaynaklı bakım çalışmasın'dan dolayı bölgeye su verilememektedir. Toki Konutları, Meşale Evleri ve Olimpiyat Köy etkilenmektedir.
BORNOVAERZENE13.10.2021 saat 11:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası63 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERZENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
KARABAĞLARALİ FUAT CEBESOY, CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, LİMONTEPE, ÖZGÜR, YAŞAR KEMAL13.10.2021 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGEDİZ-EDAŞ kaynaklı bakım çalışmasın'dan dolayı bölgeye su verilememektedir. Toki Konutları, Meşale Evleri ve Olimpiyat Köy etkilenmektedir.
KARABAĞLARBAHAR, GÜLYAKA, BOZYAKA13.10.2021 saat 10:25 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Yangın Hidrantı3011 SOKAK NO 30 ÖNÜ ARIZA İÇİN
KEMALPAŞAÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET13.10.2021 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Boru Deplasman ÇalışmasıMÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ANA BORU DEPLESE ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
MENDERESOĞLANANASI ATATÜRK13.10.2021 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıOĞLANANASI ATATÜRK VE CUMHURİYET MAHALLELERİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN SU KESİNTİSİ
MENEMENSEYDİNNASRULLAH, AHIHIDIR, TÜLBENTLİ13.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası 
ÖDEMİŞKAYMAKÇI12.10.2021 saat 19:00 ile 13.10.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNİ BESLEYEN KARAKOVALIK KUYULARI TERFİ HATTIMIZDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

 

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