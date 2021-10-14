İZSU su kesintisi 14 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 14 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|GÜMÜŞPALA, ORG.NAFİZ GÜRMAN
|14.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|7020 İLE 7123 KAVŞAĞINDAKİ SAYAÇ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI NEDENİ İLE KAPALI
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|14.10.2021 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1702 sokak İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|14.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|36 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARABAĞLAR
|KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER
|14.10.2021 saat 03:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3708 sokak no. 5 için
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KONAK
|ATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ
|14.10.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|475 SOKAK NO. 36
|MENDERES
|DEVELİ
|14.10.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEVELİ MAHALLESİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN SU KESİNTİSİ
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI
|12.10.2021 saat 19:00 ile 14.10.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 22 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNİ BESLEYEN KARAKOVALIK KUYULARI TERFİ HATTIMIZDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|14.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1037 SOKAK İÇİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|14.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|DOĞALGAZ ÇALIŞMASI SIRASINDA TEPECİK MAHALLESİNDE ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR.