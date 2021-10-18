İZSU su kesintisi 18 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 18 EKİM 2021
|GÜZELBAHÇE
|ÇAMLI
|18.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMLI KVŞ VANA KAPALI
|KARABAĞLAR
|KARABAĞLAR
|18.10.2021 saat 09:50 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MARATON SOKAK NO. 14 NOT. OLİMPİYAT KÖYÜNÜ ETKİLİYOR
|KARŞIYAKA
|BAHRİYE ÜÇOK
|18.10.2021 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|1835/1 SOKAK İÇİNDE BÖLGE SAYAÇ ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPALI
|KEMALPAŞA
|ÖREN 75.YIL CUMHURİYET, ÖREN EGEMEN
|18.10.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ANA BORU DEPLESE ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KİRAZ
|CERİTLER
|18.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|BÖLGEDE VANA DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
|18.10.2021 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş. Planlı Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|18.10.2021 saat 09:55 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ÇAMLIK TAMAMI
|URLA
|SIRA, YENİCE
|18.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|URLA
|GÜLBAHÇE
|18.10.2021 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası