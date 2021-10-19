İZSU su kesintisi 19 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 19 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|ÇİFTÇİGEDİĞİ
|18.10.2021 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BERGAMA
|İNKILAP
|18.10.2021 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|İZMNRİGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 1 SAAT (17:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|SERİNTEPE, ZAFER, MERİÇ
|19.10.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|4277--24/1 (MANİFATURACILAR )
|ÇİĞLİ
|BALATÇIK
|19.10.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8914 SOKAK NO 30 ADRESİNDEKİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE HAT VANASI KAPALI
|ÇİĞLİ
|MALTEPE
|19.10.2021 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|8110/10 SOKAK İÇİNDEKİ ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPALI
|KINIK
|FATİH
|19.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ KARPUZLUK SOKAKTA ANA BORU ARIZASI OLDUĞU TÜM GENELİ ETKİLENECEKTİR
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, TEPECİK
|19.10.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|2102 sokak dere içi deplase çalışması nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.
|URLA
|HACI İSA
|18.10.2021 saat 14:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası