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İZSU su kesintisi 19 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 19 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 19 EKİM 2021

 

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BAYINDIRÇİFTÇİGEDİĞİ18.10.2021 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.Pompa ArızasıPOMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BERGAMAİNKILAP18.10.2021 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiİZMNRİGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 1 SAAT (17:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVASERİNTEPE, ZAFER, MERİÇ19.10.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası4277--24/1 (MANİFATURACILAR )
ÇİĞLİBALATÇIK19.10.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası8914 SOKAK NO 30 ADRESİNDEKİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE HAT VANASI KAPALI
ÇİĞLİMALTEPE19.10.2021 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası8110/10 SOKAK İÇİNDEKİ ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPALI
KINIKFATİH19.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıFATİH MAHALLESİ KARPUZLUK SOKAKTA ANA BORU ARIZASI OLDUĞU TÜM GENELİ ETKİLENECEKTİR
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
SEFERİHİSARHIDIRLIK, TEPECİK19.10.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Bağlantı Çalışması2102 sokak dere içi deplase çalışması nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.
URLAHACI İSA18.10.2021 saat 14:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası 
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