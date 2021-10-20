İZSU su kesintisi 20 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 20 EKİM 2021
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|20.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇALTILIDEREYE SU VERİLEMİYOR
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|20.10.2021 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Vana Arızası
|2482 sok girişi vana kapalı
|KARABURUN
|EĞLENHOCA
|20.10.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EĞLENHOCA MAHALLESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KEMALPAŞA
|ATATÜRK
|20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|20.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|GÜNEŞLİ, ATİLLA
|20.10.2021 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|528/1 sokak NO. 4
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR
|20.10.2021 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|toki evleri
|NARLIDERE
|2. İNÖNÜ
|20.10.2021 saat 10:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|narbel pompa hattı bakım çalışması
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|20.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.