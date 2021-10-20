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İZSU su kesintisi 20 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 20 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 20 EKİM 2021

ALİAĞAÇALTILIDERE20.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇALTILIDEREYE SU VERİLEMİYOR
GÜZELBAHÇEYELKİ20.10.2021 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Bölge Vana Arızası2482 sok girişi vana kapalı
KARABURUNEĞLENHOCA20.10.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıEĞLENHOCA MAHALLESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KEMALPAŞAATATÜRK20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KİRAZCUMHURİYET20.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıKİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KONAKGÜNEŞLİ, ATİLLA20.10.2021 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası528/1 sokak NO. 4
MENEMENYEŞİL PINAR20.10.2021 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızasıtoki evleri
NARLIDERE2. İNÖNÜ20.10.2021 saat 10:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.Pompa Arızasınarbel pompa hattı bakım çalışması
ÖDEMİŞKAYAKÖY20.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
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