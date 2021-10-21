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İZSU su kesintisi 21 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 21 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 21 EKİM 2021

 

BORNOVAYILDIRIM BEYAZIT, ÇINAR21.10.2021 saat 11:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıYILDIRIM BEYAZIT---5122 KAVŞAĞI
ÇEŞMEFAHRETTİNPAŞA21.10.2021 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Bağlantı ÇalışmasıESKİ HATTAN YENİ GEÇİŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BELKENT DEPO İSTASYONUNDA YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİ İLE MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞMEYALI21.10.2021 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası6243 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARABAĞLARSALİH OMURTAK, BAHRİYE ÜÇOK21.10.2021 saat 10:35 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası9602--64 ÖNÜ
KARŞIYAKASOĞUKKUYU21.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası1844/13 SOKAK NO:3 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 1844/13 X 1844/8 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
KARŞIYAKAZÜBEYDE HANIM21.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası7447/10 SOKAK NO:10 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 7400 X 7447/13 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
KEMALPAŞAATATÜRK20.10.2021 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KONAKLALE, İSMET PAŞA21.10.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası3572--19
KONAKATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ21.10.2021 saat 11:25 ile 12:55 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıİNÖNÜ--459 KAVŞAĞI
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