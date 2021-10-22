İZSU su kesintisi 22 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 22 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ALPASLAN
|22.10.2021 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|1620/11 sokak içi için şebeke yenileme nedeniyle kesinti yapılmiştir SADECE SOKAK İÇİ ETKİLENMEKDEDİR.
|BERGAMA
|SELÇUK, ATMACA, ULUCAMİİ, TALATPAŞA, KURTULUŞ, BARBAROS
|22.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SELÇUK, ATMACA, ULUCAMİİ, TALATPAŞA, KURTULUŞ, BARBAROS MAHALLELERİNDE (08:30-11:30) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|22.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2160 SOK GİRİŞİ VANA KAPALI
|KARABURUN
|İSKELE
|22.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİ BODRUM CADDESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN BODRUM CADDESİ, BODRUM İÇİ SOKAK, OKUL SOKAK, HALİL ALTIN CADDESİ VE KUBİLAY SOKAK ETKİLENECEKTİR.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KONAK
|MİMAR SİNAN
|22.10.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1487 SOKAK NO. 1 İÇİN
|ÖDEMİŞ
|BEYAZITLAR
|21.10.2021 saat 18:45 ile 22.10.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 17 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|MEVCUT İÇME SUYU KUYUSUNUN DEBİSİNİN YETERSİZ GELMESİ SEBEBİYLE ŞEBEKEDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY, İLKKURŞUN, VELİLER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPİÇLİK, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, SEKİKÖY, SEYREKLİ, KARAKOVA
|22.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYAKÖY, İLKKURŞUN, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK, YENIKÖY, DEMIRCILI, IŞIK, SEKIKÖY, SEYREKLI VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR