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İZSU su kesintisi 22 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 22 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

İZSU SU KESİNTİSİ 22 EKİM 2021

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BAYRAKLIALPASLAN22.10.2021 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Şebeke Yenileme/Döşeme1620/11 sokak içi için şebeke yenileme nedeniyle kesinti yapılmiştir SADECE SOKAK İÇİ ETKİLENMEKDEDİR.
BERGAMASELÇUK, ATMACA, ULUCAMİİ, TALATPAŞA, KURTULUŞ, BARBAROS22.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE SELÇUK, ATMACA, ULUCAMİİ, TALATPAŞA, KURTULUŞ, BARBAROS MAHALLELERİNDE (08:30-11:30) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
GÜZELBAHÇEYELKİ22.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2160 SOK GİRİŞİ VANA KAPALI
KARABURUNİSKELE22.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıİSKELE MAHALLESİ BODRUM CADDESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN BODRUM CADDESİ, BODRUM İÇİ SOKAK, OKUL SOKAK, HALİL ALTIN CADDESİ VE KUBİLAY SOKAK ETKİLENECEKTİR.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KONAKMİMAR SİNAN22.10.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası1487 SOKAK NO. 1 İÇİN
ÖDEMİŞBEYAZITLAR21.10.2021 saat 18:45 ile 22.10.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 17 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.DiğerMEVCUT İÇME SUYU KUYUSUNUN DEBİSİNİN YETERSİZ GELMESİ SEBEBİYLE ŞEBEKEDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞKAYAKÖY, İLKKURŞUN, VELİLER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPİÇLİK, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, SEKİKÖY, SEYREKLİ, KARAKOVA22.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYAKÖY, İLKKURŞUN, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK, YENIKÖY, DEMIRCILI, IŞIK, SEKIKÖY, SEYREKLI VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

 

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