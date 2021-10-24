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İZSU su kesintisi 24 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 24 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 24 EKİM 2021

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
GAZİEMİRATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES, FATİH24.10.2021 saat 10:05 ile 18:30 arasında yaklaşık 8 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGEDİZ-EDAŞ kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı bölgeyi besleyen kuyuların devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
MENDERESTEKELİ ATATÜRK24.10.2021 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıTEKELİ ATATÜRK VE F. ÇAKMAK MAHALLELERİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN SU KESİNTİSİ
MENEMENVİLLAKENT24.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik Arızası 
TİREDUMLUPINAR23.10.2021 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası 
URLAÖZBEK23.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıEĞRİLİMAN BÖLGESİ
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