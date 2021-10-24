İZSU su kesintisi 24 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 24 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|GAZİEMİR
|ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES, FATİH
|24.10.2021 saat 10:05 ile 18:30 arasında yaklaşık 8 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ-EDAŞ kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı bölgeyi besleyen kuyuların devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|MENDERES
|TEKELİ ATATÜRK
|24.10.2021 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TEKELİ ATATÜRK VE F. ÇAKMAK MAHALLELERİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN SU KESİNTİSİ
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|24.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TİRE
|DUMLUPINAR
|23.10.2021 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA
|ÖZBEK
|23.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EĞRİLİMAN BÖLGESİ