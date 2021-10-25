Milli Yol Hareketi nedir? Kurucuları kim? Genel merkezi nerede?Maktu Fiyat ne demek, TDK'ya göre Maktu Fiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Cimbomu bu ilk 11'le devirecek!Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski hali görenleri hayal kırıklığına uğrattı! Ünlü oyuncuya geçen zaman yaramış!İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne demek, ne anlama gelir? Persona non grata hangi durumlarda uygulanır?Taliban, ekonomik kriz yaşayan Afgan çalışanlara para yerine "buğday" ile maaş verecek!FOX TV ElKızı ilk bölüm izle | Elkızı 1. bölüm full, tek parça izleDev derbide Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak isimler!ATV Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeFOX TV Yalancılar ve Mumları son bölüm izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izle
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İZSU su kesintisi 25 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesintisi 25 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 25 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 25 EKİM 2021

 

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BORNOVAEVKA 425.10.2021 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Yangın Hidrantı1024 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
BUCAMUSTAFA KEMAL25.10.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Yangın Hidrantı677/51 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN YANGIN HİDRANTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
ÇEŞME16 EYLÜL, İSMET İNÖNÜ, SAKARYA25.10.2021 saat 08:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2095 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARABAĞLARUMUT, GAZİ25.10.2021 saat 00:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıESKİ İZMİR CD. --3820 SK KVŞ.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KONAKMURAT, MİLLET, ANADOLU25.10.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÇANKAYA CADDESİ-HIZIR REİS CADDESİ KVŞ İÇİN
ÖDEMİŞBALABANLI25.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
URLAİÇMELER25.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası1098 SOKAK VE ÇEVRESİ
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT