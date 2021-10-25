İZSU su kesintisi 25 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 25 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|EVKA 4
|25.10.2021 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|1024 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
|BUCA
|MUSTAFA KEMAL
|25.10.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|677/51 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN YANGIN HİDRANTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|16 EYLÜL, İSMET İNÖNÜ, SAKARYA
|25.10.2021 saat 08:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2095 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARABAĞLAR
|UMUT, GAZİ
|25.10.2021 saat 00:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ESKİ İZMİR CD. --3820 SK KVŞ.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KONAK
|MURAT, MİLLET, ANADOLU
|25.10.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANKAYA CADDESİ-HIZIR REİS CADDESİ KVŞ İÇİN
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|25.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|İÇMELER
|25.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1098 SOKAK VE ÇEVRESİ