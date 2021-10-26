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İZSU su kesintisi 26 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 26 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 26 EKİM 2021

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
ALİAĞAHACIÖMERLİ26.10.2021 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik Arızası 
BALÇOVAEĞİTİM26.10.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıŞEHİTKAMİL ÖZDAMİR MİMAR SİNAN KVŞ 250 VANA KAPANDI.
BALÇOVAKORUTÜRK26.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıKARADUT SOKAK BAŞINDAKİ VANA KAPANDI.
BAYRAKLIALPASLAN26.10.2021 saat 10:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.Şebeke Yenileme/Döşeme1620/11 SOKAK İÇİ İÇİN ŞEBEKE YENİLEME NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR SADECE 1620/11 SOKAK ETKİLENİYOR
BERGAMAERTUĞRUL26.10.2021 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİNDE 1 (10:30-11:30) SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
DİKİLİÇANDARLI26.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÇANDARLI MAHALLESİ 139 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE ADA MAHALLESİ CİVARI VE SANAYİ BÖLGESİNDE 2 SAAT GENEL KESİNTİ YAŞANACAKTIR
GÜZELBAHÇEYELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA26.10.2021 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıMİTHALÜNAL CAD. 676 SK KVŞ 200 VANA KAPANDI.
KARABAĞLARADNAN SÜVARİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ŞEHİTLER, POLİGON, ESENYALI26.10.2021 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Müteahhit Çalışması52/21 SOKAK NO:19 ÖNÜ İÇİN
KARABURUNİSKELE26.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıİSKELE MAHALLESİ LEYLAK SOKAKTA ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
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