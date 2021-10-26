İZSU su kesintisi 26 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 26 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|HACIÖMERLİ
|26.10.2021 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|BALÇOVA
|EĞİTİM
|26.10.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞEHİTKAMİL ÖZDAMİR MİMAR SİNAN KVŞ 250 VANA KAPANDI.
|BALÇOVA
|KORUTÜRK
|26.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KARADUT SOKAK BAŞINDAKİ VANA KAPANDI.
|BAYRAKLI
|ALPASLAN
|26.10.2021 saat 10:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|1620/11 SOKAK İÇİ İÇİN ŞEBEKE YENİLEME NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR SADECE 1620/11 SOKAK ETKİLENİYOR
|BERGAMA
|ERTUĞRUL
|26.10.2021 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİNDE 1 (10:30-11:30) SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|26.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ 139 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE ADA MAHALLESİ CİVARI VE SANAYİ BÖLGESİNDE 2 SAAT GENEL KESİNTİ YAŞANACAKTIR
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA
|26.10.2021 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MİTHALÜNAL CAD. 676 SK KVŞ 200 VANA KAPANDI.
|KARABAĞLAR
|ADNAN SÜVARİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ŞEHİTLER, POLİGON, ESENYALI
|26.10.2021 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|52/21 SOKAK NO:19 ÖNÜ İÇİN
|KARABURUN
|İSKELE
|26.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİ LEYLAK SOKAKTA ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .