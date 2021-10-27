Sinonim ne demek, TDK'ya göre Sinonim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ŞOK 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Fırsat ürünleri yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla ŞOK'taFormula 1 Meksika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi kim? Merve Dinçkol kimdir, nereli, kaç yaşında?Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor!Zirvenin müdavini altına bir haller oldu! Yeni güne düşüşle başladı ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...İZSU su kesintisi 27 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!İSKİ su kesintisi 27 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den bir aşı müjdesi daha! "AIDS'e karşı aşı geliştirmeye çalışıyoruz"Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İZSU su kesintisi 27 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesintisi 27 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU su kesintisi 27 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...

 

 

İZSU SU KESİNTİSİ 27 EKİM 2021

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
MENEMENFATİH, YILDIRIM27.10.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası 
ÖDEMİŞOVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, MESCİTLİ, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI27.10.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, MESCITLI, EMIRLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI, MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TORBALIAYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK27.10.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE :AYRANCILAR 'IN M. KEMALPAŞA VE F. ÇAKMAK MH. NE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
URLATORASAN, İÇMELER27.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıKEMAL ERTAN CADDESİ ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYOR
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT