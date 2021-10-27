İZSU su kesintisi 27 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!
İZSU su kesinti listesini resmi internet sayfasından paylaştı. İnternette İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla çokça aratılan bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler nereler? Su kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında geldi. İşte detaylar...
İZSU SU KESİNTİSİ 27 EKİM 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|27.10.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, MESCİTLİ, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI
|27.10.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, MESCITLI, EMIRLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI, MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
|27.10.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE :AYRANCILAR 'IN M. KEMALPAŞA VE F. ÇAKMAK MH. NE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|TORASAN, İÇMELER
|27.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KEMAL ERTAN CADDESİ ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYOR