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İZSU uyardı! İzmirliler dikkat! 8 saatlik su kesintisi

İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini sitesi üzerinden duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak?

İZSU uyardı! İzmirliler dikkat! 8 saatlik su kesintisi

İşte İzmir su kesintisinin detayları...

ÇEŞME - DALYAN    
20.09.2021 saat 07:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.  

SORUN: Ana Boru Arızası    

4222 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARABAĞLAR - SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER, METİN OKTAY    
20.09.2021 saat 09:40 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Branşman Arızası    

9640 SOKAK NO 20 ÖNÜ ARIZA İÇİN

İZSU uyardı! İzmirliler dikkat! 8 saatlik su kesintisi

KARŞIYAKA - YALI    
20.09.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Branşman Arızası    

6501 SOKAK NO 6 ADRESİNDEKİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPALI

KINIK - FATİH    
20.09.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Ana Boru Arızası    

FATİH MAHALLESİ YILDIZ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ YILDIZ SOKAK İSMET İNÖNÜ CADDESİ TÜTÜNCÜLER SOKAK DOĞAN SOKAK KARPUZLUK SOKAKTA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

KİRAZ - SIRIMLI    
08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Diğer    

SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .

İZSU uyardı! İzmirliler dikkat! 8 saatlik su kesintisi

KONAK - SAYGI, ANADOLU, ZEYBEK    
20.09.2021 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Branşman Arızası    

2394 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİN

ÖDEMİŞ - OCAKLI, YOLÜSTÜ    
20.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.  

SORUN: Elektrik Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

SEFERİHİSAR - TEPECİK    
20.09.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Ana Boru Arızası    

1025 SOKAK İÇİ ANA BORU PATLAĞINDAN DOLAYI AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR. DENİZ KENARINDAN HAT TAHLİYE VANASI AÇILMIŞTIR. .

SELÇUK - ÇAMLIK    
20.09.2021 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Bağlantı Çalışması    

ANABORU BAĞLANTI ÇALISMASI SEBEBİYLE SULAR KESILMİŞTİR.

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