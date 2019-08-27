MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın işletmesi, Ortaca Belediyesi'ne devredildi.

Dünyanın en iyi açık alanı seçilen İztuzu kumsalı, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. 1988 yılında yapılmak istenilen otelin inşaatı, çevrecilerin girişimleriyle durdurulan plaj, aynı yıl Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bir süre özel sektör tarafından işletilen plajdaki işletmeler, 2014 yılına kadar o dönem belde belediyesi olan Dalyan Belediyesi'ne devredildi. Aynı yıl Başbakanlık oluruyla, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği'ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı'nın yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu Muğla Çevre Vakfı(MUÇEV), işletmelerin yönetimini aldı. MUÇEV ise, ihaleyle özel girişim DALÇEV'e verdi. Bunun üzerine Ortaca Belediyesi dava açtı.

Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, plajın kiralanması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İztuzu Plajı'nın işletmesini, imzalanan protokol ile 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne verdi. İztuzu Plajı, 13 Nisan'da ise MUÇEV yönetimine devredildi. Son olarak da plajın işletmesini, Ortaca Belediyesi aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığımız görüşmede, seçim sürecinde İztuzu Plajı'nı Ortaca halkına kazandıracağımıza söz verdiğimizi, bu konuda hem milletvekillerinin hem de bölgeye gelen bakanlarımızın da söz verdiğini iletmiştim. Kendisi de konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak, verilen sözün yerine getirilmesini, bu hafta içerisinde plajın Ortaca Belediyesi'ne devri ile ilgili işlemlerin başlatılmasının talimatını verdi. Bu görüşmeler sonucu, MUÇEV ile yaptığımız protokolle, İztuzu Plajı'nın karadan gidilen bölümünde bulunan otopark ve büfelerin işletme hakkınının 5 yıl süreyle Ortaca Belediyesi'ne devrini sağladık. Ortaca halkına verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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DHA