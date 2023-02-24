İzudin Cavalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzudin Cavalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İzudin Cavalic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İzudin Cavalic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İzudin Cavalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzudin Cavalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İzudin Cavalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzudin Cavalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzudin Cavalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzudin Cavalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzudin Cavalic 4 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Izudin Čavalić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzudin Cavalic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzudin Cavalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İzudin Cavalic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İzudin Cavalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzudin Cavalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İzudin Cavalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzudin Cavalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2021 yılında FK Buducnost

İzudin Cavalic kimdir

İzudin Cavalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzudin Cavalic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İzudin Cavalic nereli

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