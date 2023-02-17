İzzane Haroun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzane Haroun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzane Haroun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzane Haroun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzane Haroun 1 Şubat 2002 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzane Haroun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ledge Sports Management yapmaktadır. İzzane Haroun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İzzane Haroun'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İzzane Haroun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzane Haroun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İzzane Haroun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzane Haroun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Italien GE

1 Temmuz 2021 yılında Meyrin FC

11 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

İzzane Haroun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzane Haroun şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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