İzzatilla Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzatilla Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzatilla Abdullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzatilla Abdullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzatilla Abdullaev 16 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иззатилла Абдуллаев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzatilla Abdullaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İzzatilla Abdullaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İzzatilla Abdullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzatilla Abdullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İzzatilla Abdullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzatilla Abdullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sogdiana

26 Şubat 2020 yılında FK Buxoro

16 Şubat 2021 yılında Neftchi

İzzatilla Abdullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzatilla Abdullaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İzzatilla Abdullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.