İzzatillo Abdulkhakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzatillo Abdulkhakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzatillo Abdulkhakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzatillo Abdulkhakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzatillo Abdulkhakov 4 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иззатилло Абдулҳақов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzatillo Abdulkhakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İzzatillo Abdulkhakov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İzzatillo Abdulkhakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzatillo Abdulkhakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İzzatillo Abdulkhakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzatillo Abdulkhakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Andijon

İzzatillo Abdulkhakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzatillo Abdulkhakov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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