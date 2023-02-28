İzzatillo Pulatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzatillo Pulatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzatillo Pulatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İzzatillo Pulatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İzzatillo Pulatov 15 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İzzatillo Pulatov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzzatillo Pulatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İzzatillo Pulatov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
İzzatillo Pulatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İzzatillo Pulatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2022 yılında FK Turon
1 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.
İzzatillo Pulatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İzzatillo Pulatov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
İzzatillo Pulatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Özbekistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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