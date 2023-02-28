İzzatillo Pulatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzatillo Pulatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İzzatillo Pulatov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İzzatillo Pulatov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.