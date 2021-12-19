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  3. İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...

İzzet Altınmeşe'nin oğlu, Fırat Altunmeşe'nin ise ağabeyi olan Ali Murat Altunmeşe'nin vefat haberini alanlar Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...

Sanat camiasını derinden sarsan haber, İzzet Altınmeşe'ye evlat acısı yaşattı. Ünlü türkücü Altunmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe, 19 Aralık 2021 tarihinde hayata veda etti. Oyuncu olan Altunmeşe'nin vefat haberini duyanlar "Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN BİYOGRAFİSİ...

Ali Murat Altunmeşe, İzzet Altınmeşe'nin 20 Nisan 1979 tarihinde dünyaya gelen büyük oğludur. Aynı zamanda, FOX TV'de bir zamanlar ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde Demir karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin de ağabeyi olan Ali Murat Altunmeşe, kardeşi gibi oyuncudur. Başarılı oyuncu bu zamana kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almış, son olarak Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Golem karakterine can vermiştir.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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