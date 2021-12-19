İzzet Altunmeşe'nin oğlu, Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi, Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

İzzet Altınmeşe, evlat acısıyla sınandı. Ünlü türkücünün 42 yaşında olduğu bilinen oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Merhum Altunmeşe, aynı zamanda FOX TV'de ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinin Demir'i Fırat Altunmeşe'nin de ağabeyi idi.

Yaşamını yitiren Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin, genç yaşta hayata veda etmesi, sanat camiasını derinden yaraladı.

İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ali Murat Altunmeşe'nin biyografisi...