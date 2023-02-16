İzzet Karaboga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Karaboga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzet Karaboga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzet Karaboga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzet Karaboga 17 Ocak 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İzzet Karaboğa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzet Karaboga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzzet Karaboga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İzzet Karaboga'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İzzet Karaboga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzet Karaboga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İzzet Karaboga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzet Karaboga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2015 yılında Konyaspor Alt

4 Ağu 2020 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2021 yılında Konyaspor U19

1 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor U19

İzzet Karaboga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzet Karaboga şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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