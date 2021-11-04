İzzet Yıldızhan 4 bin kişiye suç duyurusunda bulundu! Klavye delikanlılarına seslendi: "Herkes cezasını çekecek"

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu 2. Sayfa programında kızları hakkında "Kızlarımın eş seçme şansı yok! Karşıma eş getirme şansı yok! Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle" diyen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, yaptığı açıklamanın ardından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Yıldızhan, kendisine ve ailesine karşı sosyal medyada yapılan ve hakarete varan yorumlara tepki gösterdi.

"GELİN YÜZÜME HAKARET EDİN"

Kaç gündür ailesine ve kendisine ciddi hakaretler edildiğini ölmüş annesine bile küfür edildiğini dile getiren ve isyan eden Yıldızhan şu şekilde konuştu:

"Bu klavye delikanlılarına sesleniyorum; 'yüreğiniz varsa gelin yüzüme hakaret edin'. Dört bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Herkes cezasını çekecek. Asla hiçbirini affetmeyeceğim.

Burası hukuk devleti, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Neyse cezalarını hukuk karşısında çekecekler. Bana hakaret eden bu kişilerden kazanacağım paraları da hayır kurumlarına bağışlayacağım.

Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Hukuki süreç başlattım. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim"