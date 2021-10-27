İzzet Yıldızhan tartışma yaratacak sözlere imza attı! Kızlarına eş seçme şansı tanımadığını açıklayarak "Kızlarım flört hayatı yaşayamaz" dedi!

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan türkücü İzzet Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İki kız, yedi de erkek babası olan ve 15 çocuklu bir ailede büyüyen Yıldızhan, "İnşallah biz de 15 çocuk yapacağız" sözleriyle çocuk sınırının olmadığını belirtti.

"KIZLARIM EŞ SEÇEMEZ"

Kızları hakkında konuşan Yıldızhan, evlilik ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Görücü usulü evliliğe sıcak baktığını belirten Yıldızhan, "Onların böyle bir eş seçme şansları yok, karşıma birini getirecek şansları yok. Bizde öyle şeyler yok." diyerek flört etmeye kesinlikle karşı olduğunu açıkladı.

"FLÖRT EDİLMEMELİ"

Flörtün bir sınırı olduğunu ve ailelerinin gözetiminde olması gerektiğini söyleyen Yıldızhan, "Benim kızlarım flört hayatı yaşayamaz. Ben böyle doğru buluyorum. Flört edilmemeli." dedi.

"MASUMANE OLMALI"

Flörtte her şeyin yaşanmasını doğru bulmadığını belirten şarkıcı, "Gençler hata yapıyor ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı. Masumane olmalı, sevgi evliliğe kadar korunmalı." açıklamasıyla dikkat çekti.