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  3. İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! "Daha sabırlı çıktım" dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!

İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! "Daha sabırlı çıktım" dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!

Geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülenen İzzet Yıldızhan Bülent Ersoy'un Mustafa Keser ile yaşadığı gerilim hakkında konuştu. Yıldızhan, "Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Bülent Ersoy'a 4 hafta dayanabilmiştim, kendisi 2 hafta dayandı" dedi.

İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! "Daha sabırlı çıktım" dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!

Geçmiş yıllarda Bülent Ersoy'la program yapan İzzet Yıldızhan, Mustafa Keser'le Diva'nın arasında geçen gerilim hakkında konuştu. İzzet Yıldızhan'ın da Bülent Ersoy'la sunduğu program 4 hafta sonra yayından kaldırılmıştı.

"4 HAFTA DAYANBİLMİŞTİM"

İzzet Yıldızhan, "Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Ben 4 hafta dayanabilmiştim, kendisi 2 hafta dayanabildi. Bülent Ersoy'un artık böyle programlar yapmaması lazım. Bu tarz programlarda olmak yerine daha çok sağlığına dikkat etmesi lazım. Bu tarz sanatçılarımızın kendilerini koruması ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir." dedi. 

İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! Daha sabırlı çıktım dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!

Tekrar o konulara girmek istemediğini belirten Yıldızhan, kendisinin o dönem Mustafa Keser'den daha sert açıklamalarda bulunduğu belirterek,  "Bu süreçte de açıklamalarım halkta karşılık bulmuştu. Neticede halk tarafından kabul görmüş bazı sanatçılarla çalışmak zordur." açıklamasında bulundu.

İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! Daha sabırlı çıktım dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Selçuk Ural'ın, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve arabesk müziğiyle ilgili yaptığı 'Kıro' sözleri hakkında da konuşan İzzet Yıldızhan, "Yapılan açıklama çok talihsiz. Selçuk Ural'ın kendisi de müzisyen, böyle bir açıklama yakışmadı. Baktığınız zaman bugün Türkiye'nin bir gerçeği var, bu ülkede milyonlarca insan Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Emrah, Müslüm Gürses ve arabesk müzik dinliyor. Yani bunca insanın değer verip dinlediği bir müzik dalına ve burada sanat icra eden kişilere saygısızlık oldu" dedi.

İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! Daha sabırlı çıktım dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!

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